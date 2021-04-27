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«Накажи автохама»: белый джип, прокуратура и двойная сплошная
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: белый джип, прокуратура и двойная сплошная

Водитель Toyota Land Cruiser Prado нарушил ПДД на проспекте Ленина, прямо напротив облпрокуратуры.

Мы продолжаем знакомить вас с материалами, присланными в нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». В этот раз в объектив регистратора нашего читателя попала белая Toyota Land Cruiser Prado с госномером У356СМ71. Всё произошло 9 апреля.

На записи видно, что джип движется в средней полосе и подъезжает к левому повороту на проспекте Ленина, напротив областной прокуратуры. Затем водитель внезапно для соседей по потоку включает поворотник и, не перестраиваясь, поворачивает налево уже за разрывом, через двойную сплошную.

Для владельца регистратора этот манёвр стал неожиданностью – к счастью, скорость движения была невысокой и столкновения удалось избежать. Кстати, с 10 мая левый поворот на этом участке будет запрещён.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
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