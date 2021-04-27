«Накажи автохама»: белый джип, прокуратура и двойная сплошная

Кадр из видео.

Мы продолжаем знакомить вас с материалами, присланными в нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». В этот раз в объектив регистратора нашего читателя попала белая Toyota Land Cruiser Prado с госномером У356СМ71. Всё произошло 9 апреля.

На записи видно, что джип движется в средней полосе и подъезжает к левому повороту на проспекте Ленина, напротив областной прокуратуры. Затем водитель внезапно для соседей по потоку включает поворотник и, не перестраиваясь, поворачивает налево уже за разрывом, через двойную сплошную.

Для владельца регистратора этот манёвр стал неожиданностью – к счастью, скорость движения была невысокой и столкновения удалось избежать. Кстати, с 10 мая левый поворот на этом участке будет запрещён.

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