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Тульские поисковики обнаружили останки восьми красноармейцев подо Ржевом
Фото Михаила Булдакова.

Тульские поисковики обнаружили останки восьми красноармейцев подо Ржевом

На месте проведения поисковой экспедиции продолжаются полевые работы.

Члены Тульской региональной патриотической общественной организации «Поисковый отряд «Штурм» вернулись с Международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт», которая проходит в Тверской области. Об этом рассказал командир отряда Михаил Булдаков.

Туляки проводили разведку территорий для обнаружения неизвестных захоронений и непогребенных останков советских воинов. В районе брода у деревни Знаменское, напротив дома отдыха имени Семашко, поисковики «Штурма» нашли большое количество останов павших красноармейцев, которые лежали как на поверхности, так и на глубине до полутора метров.

В процессе разведочно-поисковых работ тульский отряд обнаружил останки восьми бойцов и одного командира Красной Армии. Полевые работы продолжаются, участники экспедиции планируют извлечь все останки и предать их земле с подобающими воинскими почестями.

Если в процессе поиска будут найдены вещи, которые позволят установить личность воина, искатели займутся поиском родственников и примут все необходимые меры, чтобы передать им найденные вещи и рассказать о том, где и как погиб их герой.

справка myslo

Село Знаменское находится западнее Ржева, на берегу Волги. По боевым донесениям и фронтовым сводкам оно известно как «Знаменский плацдарм». 29 августа 1942 года нашим войскам удалось занять небольшой выступ и форсировать Волгу. Вражеские блиндажи находились в нескольких десятках метров от реки.

Наши бойцы быстрым и сильным ударом выбили немцев из траншей и дзотов, разминировали прибрежные участки, уничтожили на берегу огневые точки врага. Ожесточенные бои за эту территорию продолжались на протяжении нескольких месяцев, и лишь 2 марта 1943 года немцы начали отступать.

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