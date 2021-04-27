Тульские поисковики обнаружили останки восьми красноармейцев подо Ржевом

Фото Михаила Булдакова.

Члены Тульской региональной патриотической общественной организации «Поисковый отряд «Штурм» вернулись с Международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт», которая проходит в Тверской области. Об этом рассказал командир отряда Михаил Булдаков.

Туляки проводили разведку территорий для обнаружения неизвестных захоронений и непогребенных останков советских воинов. В районе брода у деревни Знаменское, напротив дома отдыха имени Семашко, поисковики «Штурма» нашли большое количество останов павших красноармейцев, которые лежали как на поверхности, так и на глубине до полутора метров.

В процессе разведочно-поисковых работ тульский отряд обнаружил останки восьми бойцов и одного командира Красной Армии. Полевые работы продолжаются, участники экспедиции планируют извлечь все останки и предать их земле с подобающими воинскими почестями.

Если в процессе поиска будут найдены вещи, которые позволят установить личность воина, искатели займутся поиском родственников и примут все необходимые меры, чтобы передать им найденные вещи и рассказать о том, где и как погиб их герой.

справка myslo

Село Знаменское находится западнее Ржева, на берегу Волги. По боевым донесениям и фронтовым сводкам оно известно как «Знаменский плацдарм». 29 августа 1942 года нашим войскам удалось занять небольшой выступ и форсировать Волгу. Вражеские блиндажи находились в нескольких десятках метров от реки.

Наши бойцы быстрым и сильным ударом выбили немцев из траншей и дзотов, разминировали прибрежные участки, уничтожили на берегу огневые точки врага. Ожесточенные бои за эту территорию продолжались на протяжении нескольких месяцев, и лишь 2 марта 1943 года немцы начали отступать.