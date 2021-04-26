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В Тульской области за полгода вдвое снизился уровень безработицы
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области за полгода вдвое снизился уровень безработицы

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили ситуацию на рынке труда.

Губернатор отметил, что Президент Владимир Путин поручил к октябрю восстановить уровень занятости населения и выйти на «допандемические значения». Это значит, что в Тульской области 763,4 тысячи человек должны иметь постоянное место работы, а число безработных не должно превышать 29,9 тысячи человек.

Согласно цифрам февраля текущего года, число занятых в регионе на 4,5 тысячи человек меньше целевого показателя, а за полгода оно увеличилось на 11,1 тысячи человек.

В феврале в Тульской области было зафиксировано 32,9 тысячи безработных. С октября эта цифра уменьшилась на 7,5 тысячи. Уровень регистрируемой безработицы сегодня составляет 1,1% – вдвое ниже, чем в октябре 2020 года.

Губернатор поручил министру труда и соцзащиты Андрею Филиппову держать этот вопрос на контроле, не только выполнить, но и перевыполнить показатели, обозначенные Президентом.

Одна из мер поддержки социально незащищенных жителей – соцконтракты.

– В этом году социальные контракты заключаются на условиях софинансирования из федерального бюджета, на них заложено порядка 290 млн рублей, – отметил Андрей Филиппов.

У людей есть возможность выбрать, какой социальный контракт заключить: на поиск работы, индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства или преодоление трудной жизненной ситуации. В рамках контракта можно обучиться новой профессии, получить дополнительное профессиональное образование или пройти стажировку.

Соцконтракты помогут малоимущим гражданам и их семьям обеспечить себя, самореализоваться и увеличить доход семьи. Контракт можно заключать не чаще одного раза в год. В 2021 году будет заключено более 3000 контрактов. Заключить такой контракт можно в отделе соцзащиты, в МФЦ или на портале госуслуг.

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