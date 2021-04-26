Где в Туле не будет света 27 апреля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Жаворонкова, 1-а, 4,

пр. Ленина, 112-б, 116,

ул. Мира, 1-б, 14-26 (чётн.), 24-а,

пер. Гусеничный, 3-22,

пер. Стандартный, 3-10,

ул. Белкина, 21, 9, 15, 2, 4, 4-б, 8-б, 4-а,

ул. Болдина, 97,

ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.),

ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,

2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,

ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,

ул. Глухополянская, 19-б,

ул. 3-я Криволученская, 6, 10, 33,

ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,

ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),

ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.),

пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66, 49,

пер. Володарского, 35,

ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (чётн.),

Промышленный пр-д, 8, 10,

Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.).