Где в Туле не будет света 27 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Жаворонкова, 1-а, 4,
- пр. Ленина, 112-б, 116,
- ул. Мира, 1-б, 14-26 (чётн.), 24-а,
- пер. Гусеничный, 3-22,
- пер. Стандартный, 3-10,
- ул. Белкина, 21, 9, 15, 2, 4, 4-б, 8-б, 4-а,
- ул. Болдина, 97,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
- ул. Глухополянская, 19-б,
- ул. 3-я Криволученская, 6, 10, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.),
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66, 49,
- пер. Володарского, 35,
- ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (чётн.),
- Промышленный пр-д, 8, 10,
- Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.).
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