Дорогу к Петровскому кварталу построят к августу 2022 года

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Она будет построена по программе Минстроя России в рамках федерального проекта «Жильё».

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. 18 из них поступило от жителей Петровского квартала – они просят построить подъездную дорогу к микрорайону.

Сейчас подъехать к Петровскому кварталу можно от Одоевского шоссе через поселок Петровский. Но пропускная способность этой дороги слишком низкая для микрорайона с населением более 11 тысяч человек – именно столько будет здесь жить после сдачи всех домов. Кроме того, в районе построят школу на 1100 мест.

По словам главы областного минстроя Константина Лопухова, строительство автоподъезда к Петровскому кварталу уже началось. Дорога будет построена по программе Минстроя России в рамках федерального проекта «Жилье», стоимость работ – 351 млн рублей.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что новая дорога соединит Одоевское шоссе с дорогой Тула – Алешня. Она разгрузит улицы поселка Петровский, обеспечит свободный проезд транспорта к микрорайону и позволит запустить дополнительные муниципальные маршруты. Строительство планируют закончить до 30 июля 2022 года.

Алексей Дюмин отметил важность проекта и поручил Дмитрию Миляеву держать работы на личном контроле и информировать жителей о сроках.