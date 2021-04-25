Фото и видео предоставлено СУ СК РФ по Тульской области.
В Кимовске на пожаре погибли два мальчика: опубликованы кадры с места трагедии
Дети четырех и семи лет погибли в горящей квартире. Возбуждено уголовное дело.
Следователи регионального управления СК РФ по Тульской области выясняют обстоятельства пожара, случившегося сегодня утром в многоквартирном доме на ул. Толстого в Кимовске. Напомним, жертвами трагедии стали двое мальчиков 7 и 4 лет, мать детей осталась жива.
На данный момент предположительной причиной возгорания стал включенный в сеть электроприбор.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области Дмитрий Больбух, следователи – криминалисты и сотрудники Донского межрайонного следственного отдела.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В том числе выясняется, где находилась мать в момент произошедшего, говорится в сообщении СУ СК РФ по Тульской области.
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