В Кимовске на пожаре погибли два мальчика: опубликованы кадры с места трагедии

Фото и видео предоставлено СУ СК РФ по Тульской области.

Дети четырех и семи лет погибли в горящей квартире. Возбуждено уголовное дело.

Следователи регионального управления СК РФ по Тульской области выясняют обстоятельства пожара, случившегося сегодня утром в многоквартирном доме на ул. Толстого в Кимовске. Напомним, жертвами трагедии стали двое мальчиков 7 и 4 лет, мать детей осталась жива.

На данный момент предположительной причиной возгорания стал включенный в сеть электроприбор.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СК РФ по Тульской области Дмитрий Больбух, следователи – криминалисты и сотрудники Донского межрайонного следственного отдела.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.