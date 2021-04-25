В центре Тулы легковушка влетела в Гостиный двор

Второй участник ДТП оказался на трамвайных путях и остановил движение электротранспорта.

На ул. Советской у ТЦ «Гостиный двор» столкнулись «Лада» и Volkswagen. В результате удара одна из машин снесла ограждение и врезалась в торговый центр. Второго участника аварии отнесло на трамвайные пути.

Движение трамваев временно остановлено.

В госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.