В центре Тулы легковушка влетела в Гостиный двор
Второй участник ДТП оказался на трамвайных путях и остановил движение электротранспорта.
На ул. Советской у ТЦ «Гостиный двор» столкнулись «Лада» и Volkswagen. В результате удара одна из машин снесла ограждение и врезалась в торговый центр. Второго участника аварии отнесло на трамвайные пути.
Движение трамваев временно остановлено.
В госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
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