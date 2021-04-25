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Смерть детей на пожаре в Кимовске: следователи назвали возможную причину трагедии

Смерть детей на пожаре в Кимовске: следователи назвали возможную причину трагедии

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности по факту смерти двух детей при пожаре в Кимовске.

Утром 25 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти двух несовершеннолетних детей при пожаре в Кимовске в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого.

Погибли дети 7 и 4 лет, мать детей осталась жива.

Предположительно, причиной возгорания послужил невыключенный электроприбор.

Семья на профилактическом учете не состоит, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тульской области Дмитрий Больбух, следователи – криминалисты и сотрудники Донского межрайонного следственного отдела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

 В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выясняется, где находилась мать в момент возгорания.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:49 0
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