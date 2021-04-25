Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения

24 апреля «Октава» подготовила для туляков масштабную праздничную программу мероприятий в честь своего третьего дня рождения. Поздравить любимый кластер пришли сотни туляков.

Гостей ждал фестиваль уличной еды, арт-активности от команды Playtronica, выставка современного искусства, семейная программа от проекта «Книги на Октаве», мастер-классы и серия лекций от АНО ДПО «Высшая техническая школа».

Желающие могли поупражняться в ораторском мастерстве, узнать больше об урбанистике и ревитализации старых заводов, познакомиться поближе со стилем в искусстве арт-деко, создать экосумку с уникальным дизайном, погрузиться в атмосферу русского языка.

В зале временных экспозиций открылась новая выставка современного искусства при участии профессионального дизайнера и художника Андрея Люблинского. Он представил первую в Туле тотальную инсталляцию, частью которой стали гости «Октавы». А на сцене можно было увидеть спектакль «Пой, танцуй» и выступление финалистов вокального проекта кластера «Октава» — Pro.Голос 3.0.

В формате public talk художник Андрей Люблинский, импресарио Федор Елютин, ведущий радиостанции STUDIO 21 Сэм, а также ведущий подкаста «Планетроника» на Яндекс.Музыка Ник Завриев обсудили, как повзрослеть и остаться на пике актуальности. А завершило дискуссию выступление главной российской хип-хоп-группы — «КАСТА».