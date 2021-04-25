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Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения

Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения

Сегодня в творческом индустриальном кластере «Октава» продолжается масштабная праздничная программа.

24 апреля «Октава» подготовила для туляков масштабную праздничную программу мероприятий в честь своего третьего дня рождения. Поздравить любимый кластер пришли сотни туляков.

Гостей ждал фестиваль уличной еды, арт-активности от команды Playtronica, выставка современного искусства, семейная программа от проекта «Книги на Октаве», мастер-классы и серия лекций от АНО ДПО «Высшая техническая школа».

Желающие могли поупражняться в ораторском мастерстве, узнать больше об урбанистике и ревитализации старых заводов, познакомиться поближе со стилем в искусстве арт-деко, создать экосумку с уникальным дизайном, погрузиться в атмосферу русского языка.

В зале временных экспозиций открылась новая выставка современного искусства при участии профессионального дизайнера и художника Андрея Люблинского. Он представил первую в Туле тотальную инсталляцию, частью которой стали гости «Октавы». А на сцене можно было увидеть спектакль «Пой, танцуй» и выступление финалистов вокального проекта кластера «Октава» — Pro.Голос 3.0.

В формате public talk художник Андрей Люблинский, импресарио Федор Елютин, ведущий радиостанции STUDIO 21 Сэм, а также ведущий подкаста «Планетроника» на Яндекс.Музыка Ник Завриев обсудили, как повзрослеть и остаться на пике актуальности. А завершило дискуссию выступление главной российской хип-хоп-группы — «КАСТА».

Сегодня гостей ждет не менее насыщенная программа. Вход на мероприятия бесплатный. Регистрация по ссылке.

Галерея
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 1
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 2
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 3
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 4
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 5
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 6
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 7
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 8
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 9
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 10
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 11
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 12
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 13
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 14
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 15
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 16
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 17
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 18
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 19
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 20
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 21
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 22
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 23
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 24
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 25
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 26
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 27
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 28
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 29
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 30
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 31
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 32
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 33
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 34
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 35
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 36
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 37
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 38
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 39
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 40
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 41
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 42
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 43
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 44
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 45
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 46
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 47
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 48
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 49
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 50
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 51
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 52
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 53
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 54
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 55
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 56
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 57
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 58
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 59
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 60
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 61
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 62
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 63
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 64
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 65
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 66
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 67
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 68
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 69
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 70
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 71
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 72
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 73
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 74
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 75
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 76
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 77
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 78
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 79
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 80
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 81
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 82
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 83
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 84
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 85
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 86
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 87
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 88
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 89
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 90
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 91
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 92
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 93
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 94
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 95
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 96
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 97
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 98
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 99
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 100
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 101
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 102
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 103
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 104
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 105
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 106
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 107
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 108
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 109
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 110
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 111
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 112
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 113
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 114
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 115
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 116
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 117
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 118
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 119
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 120
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 121
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 122
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 123
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 124
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 125
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 126
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 127
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 128
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 129
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 130
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 131
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 132
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 133
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 134
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 135
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 136
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 137
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 138
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 139
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 140
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 141
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 142
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 143
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 144
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 145
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 146
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 147
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 148
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 149
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 150
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 151
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 152
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 153
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 154
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 155
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 156
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 157
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 158
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 159
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 160
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 161
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 162
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 163
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 164
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 165
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 166
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 167
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 168
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 169
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 170
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 171
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 172
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 173
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 174
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 175
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 176
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 177
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 178
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 179
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 180
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 181
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 182
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 183
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 184
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 185
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 186
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 187
Мастер-классы, встреча с художником и концерт «Касты»: «Октава» отмечает 3-й день рождения, Фото: 188
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:49 0
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творческий индустриальный кластер Октавадень рождениявыступление Касты
Место
ТулаТульская область

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