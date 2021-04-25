В Кимовске в горящей квартире погибли двое детей

Пожар в Кимовске на ул. Толстого на шестом этаже многоквартирного дома начался сегодня, 25 апреля, около 07:30. Прибывшие на место пожарные в 07.37 ликвидировали открытое горение.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади.

Во время пожара погибли дети 2014 и 2017 годов рождения. По информации Myslo, мама детей не пострадала, а отец в момент происшествия был на работе.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал Кимовский межрайонный прокурор Юрий Щербаков.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. По факту пожара проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.