Бдительный туляк помог участковым задержать воров

Недавно в полицию Ленинского района обратился житель одной из деревень. Он рассказал, что с соседнего земельного участка какие-то люди забирают листовое железо. Поведение и характер действий неизвестных показались мужчине подозрительными.

«Незамедлительно прибывшие по указанному адресу участковые уполномоченные изобличили в краже двух злоумышленников. 22-летний молодой человек и его 26-летний подельник признались в содеянном. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).