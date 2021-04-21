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Бдительный туляк помог участковым задержать воров

Бдительный туляк помог участковым задержать воров

Подозреваемых задержали на месте преступления.

Недавно в полицию Ленинского района обратился житель одной из деревень. Он рассказал, что с соседнего земельного участка какие-то люди забирают листовое железо. Поведение и характер действий неизвестных показались мужчине подозрительными.
 
«Незамедлительно прибывшие по указанному адресу участковые уполномоченные изобличили в краже двух злоумышленников. 22-летний молодой человек и его 26-летний подельник признались в содеянном. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +3
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