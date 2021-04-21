В Туле будут создавать маршрутную велосипедную сеть

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации города, спортсмены, эксперты Штаба по развитию Тульской области, архитекторы, депутаты Тульской областной Думы и общественники.

В Туле уже обустроено около 20 км велодорожек. Количество объектов велоинфраструктуры постоянно увеличивается. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирована улица Октябрьская. На ней будет сделана велосипедная дорожка – от ул. Судейского до Комсомольского парка.

Одним из ключевых проектов является создание велодорожки, которая соединила бы Баташевский сад и набережную реки Упы. Проектно-сметная документация уже готова и будет рассмотрена на публичных слушаниях.

Участники встречи обсуждали перспективы создания в городе общей велосипедной маршрутной сети. Главным направлением станет проспект Ленина – с ним свяжут велосипедную сеть Казанской набережной, а также парки и скверы города. Велосипедную дорожку предлагают протянуть до Ясной Поляны, где можно будет состыковаться с другими веломаршрутами.

Тульским архитекторам предложили на начальном этапе подготовить предпроектное задание, которое позволит спроектировать велосипедную сеть города.