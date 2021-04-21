Москва и Тульская область разработают новые турпредложения для жителей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Профильные комитеты разработают дорожную карту для увеличения турпотока между двумя регионами и новые предложения для туристов.

В столице состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие представители профильных комитетов Тульской области и Москвы, а также эксперты туристической индустрии.

– Очень рады, что продолжаем взаимодействие и в отрасли туризма. В последние годы благодаря работе, проведенной под руководством губернатора Алексея Дюмина, туристический поток динамично растет. Большинство гостей приезжает из Москвы и Подмосковья, и мы планируем активно привлекать туристов из столичного региона, – сказала председатель тульского Комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

Специалисты наметили план действий, который позволит увеличить перекрестный турпоток между двумя регионами. Речь идет о новых турпредложениях, ориентированных на современные запросы разных категорий путешественников — молодежи, семей с детьми и других. Для каждой целевой группы решено разработать свои уникальные маршруты.

В столичный маршрут для семей из Тульской области войдут спортивный комплекс «Лужники», парк развлечений «Остров мечты» и другие знаковые объекты Москвы. А в маршрут по Туле для московской молодежи, предпочитающей культурно-познавательный туризм, войдут интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры.