Программа туристического кешбэка в России продлится до конца года

Фото из архива Myslo.ru.

Президент обратил внимание на необходимость помочь россиянам справиться с последствиями эпидемии коронавируса, подчеркнув, что после коронавируса часто страдают сосуды и сердце. Поэтому врачи должны обратить пристальное внимание на здоровье людей со слабой сердечно-сосудистой системой.

«Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — подчеркнул глава государства.

На данный момент, чтобы участвовать в программе, нужно купить тур, забронировать проживание в отеле или санатории до 15 июня, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму. Путешествие должно завершиться 30 июня 2021 года.

Например, круиз стоит 24 100 рублей с человека. После оплаты тура картой «Мир» вам вернется кешбэк в размере 4 820 рублей на человека. То есть возврат составит 20% от стоимости покупки, но до 20 000 рублей за одну операцию по карте. Однако можно заказать и оплатить несколько туров одной картой — кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку. Количество операций не ограничено. Кешбэк начисляется за поездки, которые длятся как минимум 3 дня (2 ночи).

Напомним, также Путин заявил о необходимости возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря. По его словам, в стране важно обеспечить доступный детский отдых и создать возможности для студенческого туризма.