новости
новости
Регистрация
Программа туристического кешбэка в России продлится до конца года
Фото из архива Myslo.ru.

Программа туристического кешбэка в России продлится до конца года

Такое предложение озвучил Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Президент обратил внимание на необходимость помочь россиянам справиться с последствиями эпидемии коронавируса, подчеркнув, что после коронавируса часто страдают сосуды и сердце. Поэтому врачи должны обратить пристальное внимание на здоровье людей со слабой сердечно-сосудистой системой. 

«Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — подчеркнул глава государства.

На данный момент, чтобы участвовать в программе, нужно купить тур, забронировать проживание в отеле или санатории до 15 июня, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму. Путешествие должно завершиться 30 июня 2021 года.

Например, круиз стоит 24 100 рублей с человека. После оплаты тура картой «Мир» вам вернется кешбэк в размере 4 820 рублей на человека.  То есть возврат составит 20% от стоимости покупки, но до 20 000 рублей за одну операцию по карте. Однако можно заказать и оплатить несколько туров одной картой — кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку. Количество операций не ограничено.  Кешбэк начисляется за поездки, которые длятся как минимум 3 дня (2 ночи).

Напомним, также Путин заявил о необходимости возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря. По его словам, в стране важно обеспечить доступный детский отдых и создать возможности для студенческого туризма.

Сюжет: Послание Президента к Федеральному Собранию - 2021
Алексей Дюмин: «Послание Президента ориентировано на потребности регионов»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Послание Президента ориентировано на потребности регионов»
сегодня, в 14:32, 4 187 -1
Тульские медики прокомментировали Послание Президента РФ
Жизнь Тулы и области
Тульские медики прокомментировали Послание Президента РФ
сегодня, в 14:08, 17 514 -7
На Туле опробуют пилотную программу льготного кредитования застройщиков ЖК
Жизнь Тулы и области
На Туле опробуют пилотную программу льготного кредитования застройщиков ЖК
сегодня, в 13:39, 20 394 -1
В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест
Жизнь Тулы и области
В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест
сегодня, в 13:23, 14 347 -5
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:20 −5
Другие статьи по темам
Событие
кэшбектуризмотпускпутешествие
Люди
Владимир Путин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест
В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест
Туляк поверил в максимально льготный автокредит и отдал мошеннику деньги
Туляк поверил в максимально льготный автокредит и отдал мошеннику деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.