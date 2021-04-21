Туляк поверил в максимально льготный автокредит и отдал мошеннику деньги

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В тульскую полицию обратился 35-летний мужчина. Он заявил, что ему предложили помощь в получении максимально льготного автокредита, но обманули. «Помощник» перестал отвечать на звонки сразу после того, как получил задаток в размере 57 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что злоумышленник узнал о своей будущей жертве от общих знакомых. 31-летнего мужчину нашли, и он во всем сознался.

«По предварительным данным, подозреваемый заранее был намерен забрать задаток себе, не имея возможности и не собираясь содействовать в приобретении транспортного средства. В УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия», — сообщает пресс-служба областной полиции.