В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест

– Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира, — отметил Путин. — В ближайшие два года мы откроем еще 45 тысяч бюджетных мест. Особенно в регионах, где нужны выпускники. Не менее ста вузов будут получать гранты на создание мест. Уверен, что молодое поколение россиян в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.

Отмечается, что не менее 70% новых бюджетных мест будет отдано в регионы.

С этого года как минимум 100 вузов в российских субъектах получат гранты от 100 млн и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы.

– На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, — подчеркнул глава государства. — В том числе и те, кто готовит будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.