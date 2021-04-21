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В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест
Фото из архива Myslo.

В ближайшие два года в вузах РФ откроют 45 тысяч новых бюджетных мест

Об этом сообщил Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Около 60% выпускников школ смогут в этом году поступить на бюджетные места в вузы. Об этом пишет РИА.
 

– Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной стране мира, — отметил Путин. — В ближайшие два года мы откроем еще 45 тысяч бюджетных мест. Особенно в регионах, где нужны выпускники. Не менее ста вузов будут получать гранты на создание мест. Уверен, что молодое поколение россиян в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.

Отмечается, что не менее 70% новых бюджетных мест будет отдано в регионы.

С этого года как минимум 100 вузов в российских субъектах получат гранты от 100 млн и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы.

– На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, — подчеркнул глава государства. — В том числе и те, кто готовит будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.

 

Сюжет: Послание Президента к Федеральному Собранию - 2021
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