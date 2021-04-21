Как тулякам получить налоговый вычет за строительство дачи

Можно вернуть 13% от общей суммы затрат, но не более 2 млн рублей.

Жители Тульской области могут компенсировать строительство дома на своем дачном участке – Налоговый кодекс предусматривает такую возможность. Об этом, со ссылкой на письмо федерального Минфина, сообщает Кадастровая палата по Тульской области.

Чтобы получить вычет, дачникам нужно указать расходы на постройку в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат, но не больше 2 млн рублей. Максимальная сумма для возврата – 260 тысяч рублей.

Важное условие: постройка должна быть оформлена в собственность. Льготой смогут воспользоваться владельцы домов, зарегистрированных не раньше 2019 года.

Участки с видами разрешенного использования «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» в этом вопросе считаются равнозначными – на них могут быть расположены садовые и жилые дома, хозпостройки и гаражи.

Исключение составляют земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство» – они предназначены для сельскохозяйственного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур.

Расходы на приобретение земельных участков с расположенными на них жилыми домами, или которые предназначены для ИЖС, могут быть включены в состав имущественного налогового вычета. Но сделать это можно будет только после регистрации права собственности на построенный жилой дом. Предоставление такой льготы при покупке иных участков налоговым законодательством не предусмотрено.