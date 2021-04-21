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Какие дома Тулы обесточат 22 апреля

Какие дома Тулы обесточат 22 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • Новомосковское шоссе, 16, 8,
  • ул. Коминтерна, 5, 7, 11,
  • ул. Советская, 6,
  • ул. Революции, 6,
  • ул. Ленина, 22, 24,
  • ул. Демонстрации, 8,
  • ул. Н. Островского, 1-а,
  • ул. Дм. Ульянова, 20-б, 20, 12, 18, 14, 16, 22
  • п. Ново-Басово: пр-д Энергетиков, 4, 6,
  • 2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • ул. М. Расковой, 10-22,
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.), 15-61 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15,
  • 2-й пр-д Гастелло, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 2-38 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14,
  • ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14--38 (чётн.), 30-а, 30-б, 30-г, 36-а, 38-а, 40-а, 40-б, 50,
  • ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 28-а,
  • ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.),
  • ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 11-б,
  • п. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49,
  • 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 45-61, 47-а-56-а,
  • ул. Капитана Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 24-й пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 20-78 (чётн.), 5, 3, 3-а,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26.
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