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Где в Туле не будет света 21 апреля

Где в Туле не будет света 21 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

 

С 9.00 до 17.00 плановые отключения пройдут по следующим адресам:

  • 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8,
  • ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
  • ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
  • ул. Советская, 18,
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
  • ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
  • ул. Крупской,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • п. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
  • ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.),
  • 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 27-й пр-д, 26-71,
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • 29-й пр-д, 52,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-20,
  • ул. Пионерская, 1-20,
  • ул. Лесная, 1-а, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • Мясново: ул. Рогова, 35,
  • Одоевское шоссе, 36, 38,
  • 7-й пр-д, 63, 63-а, 76,
  • 8-й пр-д, 75, 77,
  • 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 21,
  • ул. Рогова, 2,
  • ул. В. Краснослободская, 76-а,
  • п. Н-Басово: пр-д Энергетиков, 4, 6.
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