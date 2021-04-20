Где в Туле не будет света 21 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.
С 9.00 до 17.00 плановые отключения пройдут по следующим адресам:
- 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8,
- ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
- ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
- ул. Советская, 18,
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
- ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
- ул. Крупской,
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- п. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 72-90 (чётн.),
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- 27-й пр-д, 26-71,
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- 29-й пр-д, 52,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-20,
- ул. Пионерская, 1-20,
- ул. Лесная, 1-а, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- Мясново: ул. Рогова, 35,
- Одоевское шоссе, 36, 38,
- 7-й пр-д, 63, 63-а, 76,
- 8-й пр-д, 75, 77,
- 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 21,
- ул. Рогова, 2,
- ул. В. Краснослободская, 76-а,
- п. Н-Басово: пр-д Энергетиков, 4, 6.
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