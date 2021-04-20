В Туле спрос на жильё в новостройках за год снизился на 6%, а цены выросли на четверть

Специалисты компании подвели года на рынке первичной. Спрос на новостройки за последний год снизился на шесть процентов, а за первый квартал текущего года – на 14.

А вот цены неуклонно растут – по сравнению с прошлым годом они увеличились на 26%. В прошлом году средняя стоимость квадратного метра составляла 70645 рублей. С января по март 2021 года цены выросли на 8%.