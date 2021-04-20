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Житель Тульской области до смерти избил приятеля за транжирство и тягу к спиртному

Житель Тульской области до смерти избил приятеля за транжирство и тягу к спиртному

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен один год ограничения свободы.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК Росси по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю Чернского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всё произошло в ноябре прошлого года в одном из домов поселка Скуратовский. Компания распивала спиртное, когда злоумышленник стал высказывать своему претензию по поводу денег, потраченных на выпивку, а затем начал избивать его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

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Место
Тульская областьЧернский район

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