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В Тульской области реконструируют мост через Красивую Мечу
Фото multilisting.su.

В Тульской области реконструируют мост через Красивую Мечу

В деревне Яблонево Каменского района Тульской области вскоре начнут реконструкцию мостового перехода.

Госучреждение «Тулаупрадор» в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для обновления моста через реку Красивая Меча,   сообщает RosTender.info.

Стоимость работ оценивается в 660 млн рублей, средства поступят из бюджета Тульской области. Заявки на участие в тендере принимают до 12 мая, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.
 
Мостовой переход находится на реке Красивая Меча на 77-78 км автомобильной дороги Чернь – Медведки. Как ожидается, работы здесь начнутся 1 июля 2021 года. Завершить их планируют через два года — к сентябрю 2023-го.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:40 +3
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