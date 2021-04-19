На М-2 «Крым» в Туле столкнулись Toyota и Nissan

Фото предоставлены читателем Myslo.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Днем 19 апреля в районе 188-го километра автодороги М-2 «Крым» (поворот на Ратово) столкнулись легковые автомобили Toyota и Nissan. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.

«У Toyota разбит правый бок, а у Nissan серьезно повреждена передняя часть корпуса. Из-за аварии в месте ДТП незначительное затруднение движения», — добавил наш читатель.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что обошлось без пострадавших.