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На М-2 «Крым» в Туле столкнулись Toyota и Nissan
Фото предоставлены читателем Myslo.

На М-2 «Крым» в Туле столкнулись Toyota и Nissan

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Днем 19 апреля в районе 188-го километра автодороги М-2 «Крым» (поворот на Ратово) столкнулись легковые автомобили Toyota и Nissan. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
«У Toyota разбит правый бок, а у Nissan серьезно повреждена передняя часть корпуса. Из-за аварии в месте ДТП незначительное затруднение движения», — добавил наш читатель.
 

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что обошлось без пострадавших.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:43 +1
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