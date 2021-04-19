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«Любите пикники? Посмотрите на эти фото!»: читатель Myslo предупредил туляков об опасности
Фото Алексея Абрамочкина.

«Любите пикники? Посмотрите на эти фото!»: читатель Myslo предупредил туляков об опасности

Сезон клещей в Тульской области открыт!

Житель Узловского района Алексей Абрамочкин прислал в редакцию Myslo жутковатые фотографии.
 
«Всем тем, кто любит устраивать пикники на природе, гулять по весеннему лугу с собакой, и просто дачникам, чьи участки находятся у поля или леса: сезон клещей объявляется открытым!» – отметил автор.
 

Клещи только набирают силу. В этом году в марте – начале апреля их было немного, о чем говорит Роспотребнадзор, который 11 марта приступил к традиционному мониторингу инфекций, передающимися клещами.

– В Тульской области на 15 апреля зарегистрировано десять случаев присасывания клещей к людям (за тот же период прошлого года случаев было 104), в том числе среди детей — два случая, – говорится в релизе ведомства. 

Такое маленькое количество случаев присасывания клещей санитарные врачи связывают с погодными условиями.

Факты присасывания зарегистрированы в Туле (восемь случаев), Алексинском (один случай) и Киреевском (один случай) районах. Причем клещи «нападают» не только при выезде на природу или на дачу, но и на придомовых территориях.

Десять клещей, переданных в лабораторию, были исследованы на инфекции: боррелии, анаплазму, эрлихии. Анализы отрицательные.

 

Для защиты от клещей, находясь на садово-огородных участках, в лесу, соблюдайте следующие требования:

  • Надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу, при посещении лесов и зеленых зон.

  • Не отдыхайте в затененных местах с высоким травостоем, не садитесь на траву, так как клещи цепляются к одежде и всегда ползут вверх.

  • При выборе стоянки, ночевки на природе выбирайте сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой  тщательно осмотрите одежду, тело, волосы.

  • Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые наносятся на одежду и открытые участки тела (по инструкции).

  • Периодически проводите осмотр одежды на наличие клещей (швы одежды, воротник и т. д.).

  • Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.

  • Не приносите домой из леса свежесрезанные букеты цветов.

Нашли клеща на теле? Не давите его, так инфекция может попасть в организм. Обратитесь за помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания, после чего отдайте клеща на исследование наличия возбудителей инфекционных заболеваний.

Провести исследование клещей можно в лабораториях:

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, 37-38-64);

  • ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, 21-23-69).

Если на месте присасывания образовалось красное пятно, у вас повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, срочно обратитесь к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:00 +8
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