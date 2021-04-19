«Любите пикники? Посмотрите на эти фото!»: читатель Myslo предупредил туляков об опасности

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Сезон клещей в Тульской области открыт!
Клещи только набирают силу. В этом году в марте – начале апреля их было немного, о чем говорит Роспотребнадзор, который 11 марта приступил к традиционному мониторингу инфекций, передающимися клещами.
– В Тульской области
Такое маленькое количество случаев присасывания клещей санитарные врачи связывают с погодными условиями.
Факты присасывания зарегистрированы в Туле (восемь случаев), Алексинском (один случай) и Киреевском (один случай) районах. Причем клещи «нападают» не только при выезде на природу или на дачу, но и на придомовых территориях.
Десять клещей, переданных в лабораторию, были исследованы на инфекции: боррелии, анаплазму, эрлихии. Анализы отрицательные.
Для защиты от клещей, находясь на садово-огородных участках, в лесу, соблюдайте следующие требования:
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Надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу, при посещении лесов и зеленых зон.
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Не отдыхайте в затененных местах с высоким травостоем, не садитесь на траву, так как клещи цепляются к одежде и всегда ползут вверх.
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При выборе стоянки, ночевки на природе выбирайте сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой тщательно осмотрите одежду, тело, волосы.
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Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые наносятся на одежду и открытые участки тела (по инструкции).
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Периодически проводите осмотр одежды на наличие клещей (швы одежды, воротник
и т. д.).
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Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.
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Не приносите домой из леса свежесрезанные букеты цветов.
Нашли клеща на теле? Не давите его, так инфекция может попасть в организм. Обратитесь за помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания, после чего отдайте клеща на исследование наличия возбудителей инфекционных заболеваний.
Провести исследование клещей можно в лабораториях:
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, 37-38-64);
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ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, 21-23-69).
Если на месте присасывания образовалось красное пятно, у вас повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, срочно обратитесь к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.