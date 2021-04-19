новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают сдать кровь в День донора

Туляков приглашают сдать кровь в День донора

Всех желающих ждут 20 апреля в филиалах Тульской областной станции переливания крови.

Во вторник, 20 апреля, в России пройдут мероприятия, посвященные национальному Дню донора. Эта дата посвящена как самим донорам, так и врачам, которые проводят забор крови, ее тщательное обследование и обеспечивают ее безопасность для пациентов.

В честь Дня донора ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех неравнодушных сдать кровь. Основные требования – совершеннолетие, хорошее самочувствие, вес более 50 кг и наличие паспорта.

Тульская областная станция переливания крови принимает с 8.00 до 12.00 по адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 56, тел. +7 (4872) 36-72-89,
  • ул. Майская, 3.

Также работают филиалы в Новомосковске и Ефремове:

  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, пн., ср., пт. – с 8.00 до 10.00, вт., чт. – с 8.00 до 12.00,
  • Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, пн., вт., чт. – с 8.00 до 12.30, ср. и пт. – с 8.00 до 10.00.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
День донорапереливание кровидонация кровидонорстводоноры
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ближайшие дни в Тульской области усилится ветер
В ближайшие дни в Тульской области усилится ветер
В Узловой депутаты Тульской областной Думы встретились с местными активистами
В Узловой депутаты Тульской областной Думы встретились с местными активистами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.