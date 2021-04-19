Туляков приглашают сдать кровь в День донора

Всех желающих ждут 20 апреля в филиалах Тульской областной станции переливания крови.

Во вторник, 20 апреля, в России пройдут мероприятия, посвященные национальному Дню донора. Эта дата посвящена как самим донорам, так и врачам, которые проводят забор крови, ее тщательное обследование и обеспечивают ее безопасность для пациентов.

В честь Дня донора ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех неравнодушных сдать кровь. Основные требования – совершеннолетие, хорошее самочувствие, вес более 50 кг и наличие паспорта.

Тульская областная станция переливания крови принимает с 8.00 до 12.00 по адресам:

ул. Ф. Энгельса, 56, тел. +7 (4872) 36-72-89,

ул. Майская, 3.

Также работают филиалы в Новомосковске и Ефремове: