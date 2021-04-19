Туляков приглашают сдать кровь в День донора
Всех желающих ждут 20 апреля в филиалах Тульской областной станции переливания крови.
Во вторник, 20 апреля, в России пройдут мероприятия, посвященные национальному Дню донора. Эта дата посвящена как самим донорам, так и врачам, которые проводят забор крови, ее тщательное обследование и обеспечивают ее безопасность для пациентов.
В честь Дня донора ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех неравнодушных сдать кровь. Основные требования – совершеннолетие, хорошее самочувствие, вес более 50 кг и наличие паспорта.
Тульская областная станция переливания крови принимает с 8.00 до 12.00 по адресам:
- ул. Ф. Энгельса, 56, тел. +7 (4872) 36-72-89,
- ул. Майская, 3.
Также работают филиалы в Новомосковске и Ефремове:
- Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а, пн., ср., пт. – с 8.00 до 10.00, вт., чт. – с 8.00 до 12.00,
- Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, пн., вт., чт. – с 8.00 до 12.30, ср. и пт. – с 8.00 до 10.00.
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