В ближайшие дни в Тульской области усилится ветер
Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 20 апреля и в ближайшие дни на территории региона ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.
Спасатели напоминают тулякам о необходимости соблюдения мер предосторожности при ухудшении погодных условий:
- машину поставьте в гараж, если его нет – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев и мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.
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