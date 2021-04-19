В ближайшие дни в Тульской области усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 20 апреля и в ближайшие дни на территории региона ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают тулякам о необходимости соблюдения мер предосторожности при ухудшении погодных условий:

машину поставьте в гараж, если его нет – паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев и мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.