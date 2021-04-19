Парад Победы в Туле разрешили, «Бессмертный полк» – пока нет

По словам начальника Тульского управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева, его ведомство уже разработало рекомендации для проведения праздничных мероприятий, в том числе и для проведения парада Победы.

По словам Ломовцева, разработаны рекомендации по нескольким направлениям: для мероприятий на открытом воздухе, открытых и закрытых концертов, поздравлений ветеранов на дому, мероприятий в музеях и т. д.

– При соблюдении требований проведение мероприятий возможно. Рекомендации разработаны для позитивного и негативного сценария эпидобстановки в регионе, — отметил Ломовцев. — Мы не разрабатывали рекомендаций для шествия «Бессмертный полк», так как этот вопрос будет регулировать федеральный центр.

Кроме того, было озвучено, что в Туле на 9 Мая разрешат салют и фейерверк.

Федеральный центр вопрос с «Бессмертным полком» тем временем уже решил: 9 Мая он пройдет в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов акции. А вот традиционное шествие планируют провести 24 июня. Скорее всего, в Туле последуют этому примеру.

Также на заседании был озвучен список техники, которая пройдет на параде Победы. Колонну военной техники на 9 Мая возглавят танк Т-34 и «Катюша». Впервые в колонне будут представлены арктический ЗРК «Панцирь-СА» и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2.