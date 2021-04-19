«Не все понимают язык штрафов»: руководитель Роспотребнадзора об ужесточении санкций для магазинов и кафе

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании у губернатора 19 апреля говорили о мониторинге объектов продовольственной торговли и организаций общественного питания с целью контроля исполнения санитарно-эпидемиологических требований.

По словам главы тульского Роспотребнадзора Александра Ломовцева, проверки точек общепита и торговых сетей в регионе продолжаются.

– На прошлой неделе обследован 101 объект, — сказал Ломовцев. — Возбуждено 11 административных дел. И, что важно, из них восемь переданы в суды для приостановления деятельности. Не все понимают язык штрафов.