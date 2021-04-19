Фото из архива Myslo.
«Не все понимают язык штрафов»: руководитель Роспотребнадзора об ужесточении санкций для магазинов и кафе
Наказание для тульского бизнеса за нарушения антиковидных требований, похоже, становится жестче.
На оперативном совещании у губернатора 19 апреля говорили о мониторинге объектов продовольственной торговли и организаций общественного питания с целью контроля исполнения санитарно-эпидемиологических требований.
По словам главы тульского Роспотребнадзора Александра Ломовцева, проверки точек общепита и торговых сетей в регионе продолжаются.
– На прошлой неделе обследован 101 объект, — сказал Ломовцев. — Возбуждено 11 административных дел. И, что важно, из них восемь переданы в суды для приостановления деятельности. Не все понимают язык штрафов.
Ранее Myslo сообщал, что по материалам санитарных врачей и полиции на 90 дней суд закрыл тульский «Декатлон».
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