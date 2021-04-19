Что делать тулякам, купившим путевки в Турцию

На оперативном совещании в правительстве председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала, как обстоит ситуация с путевками, которые туляки приобрели в Турцию.

Напомним, 12 апреля Правительство России объявило о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Соответствующее решение было принято после того, как 6 апреля ситуация с коронавирусом в Турции резко осложнилась — количество заболевших достигло рекордной отметки в 49 584 случая.

– В настоящий момент ситуация особенно остро коснулась региональных туристических компаний, которые еще не оправились после 2020 года, когда они не могли полноценно вести бизнес в связи с действовавшими ограничениями. На майские праздники Турция была самым востребованным направлением у туляков, было куплено очень много путевок, — пояснила Соломатина.

На данный момент в связи с невозможностью выехать в Турцию туристам предлагается три возможных варианта решения проблемы:

замена направления в эти даты,

изменение даты,

расторжение договора.

– Мы просим туристов прибегать к расторжению договора только в крайнем случае, потому что если эта ситуация станет массовой, то это повлечет серьезные потери для региональных компаний, — подчеркнула председатель комитета Тульской области по развитию туризма. Также она добавила, что массовых жалоб со стороны туристов пока не наблюдается. Все вопросы, связанные с отменой поездок, решаются по мере поступления.