Тульский «Декатлон» закрыли из-за антиковидных нарушений

Соблюдение противоковидных мер в магазине «Декатлон-Тула» проверили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора совместно с УМВД. И обнаружили нарушения. Об этом сообщает сайт ведомства.

По фактам выявленных нарушений, связанных с невыполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции (COVID-19), материалы дела в отношении магазина «Декатлон-Тула» были направлены в Ленинский районный суд.

В соответствии с постановлением суда от 14 апреля 2021 года деятельность магазина приостановлена на 90 суток.