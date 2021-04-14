Фото из архива Myslo.
Тульский «Декатлон» закрыли из-за антиковидных нарушений
Деятельность магазина приостановлена на 90 дней.
Соблюдение противоковидных мер в магазине «Декатлон-Тула» проверили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора совместно с УМВД. И обнаружили нарушения. Об этом сообщает сайт ведомства.
По фактам выявленных нарушений, связанных с невыполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции (COVID-19), материалы дела в отношении магазина «Декатлон-Тула» были направлены в Ленинский районный суд.
В соответствии с постановлением суда от 14 апреля 2021 года деятельность магазина приостановлена на 90 суток.
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