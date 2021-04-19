Трое туляков за неделю привезли коронавирус из Турции

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал на оперативном совещании у губернатора.

Заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога в среднем на 40%, в разрезе некоторых возрастных групп даже больше. Среди заболевших подтвержденного гриппа нет, по словам Ломовцева, отмечается постепенное снижение числа заболевших внебольничной пневмонией.

Заболеваемость коронавирусом составила 531 случай за прошедшую неделю. Это ниже уровня прошлой недели, а коэффициент распространения — 0,8. Заболеваемость реально снижается. Есть муниципальные образования, в которых за неделю не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, таких МО сейчас семь.

Заносы COVID-19 зарегистрированы в семи образовательных учреждениях региона (на прошлой неделе — 11). На предприятиях зарегистрировано семь заносов коронавируса без массового распространения.

Охват тестированием — около 161 на 100 тысяч населения в сутки.

Среди лиц, вернувшихся с отдыха на российских курортах, не зарегистрировано случаев коронавируса.

Продолжался контроль за теми, кто прибывал в Тулу из-за границы (летел самолетами). 7620 человек с начала года прилетело, лабораторно обследовано 7076. 205 материалов находятся в судах, 339 материалов еще в производстве.

Три человека за последнюю неделю привезли ковид из Турции. Всего с начала года 17 инфицированных прибыло из Турции.

– С 15 апреля вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача, — сказал Ломовцев. — Теперь представлять лабораторные исследования на коронавирус должны все вернувшиеся из-за границы независимо от способа передвижения (ранее — только те, кто прилетал самолетами. — Прим. ред.).

Число проверяемых лиц, соответственно, увеличится. Но главный санитарный врач региона и руководитель Тульского УМВД Сергей Галкин заверили, что справятся с объемами.