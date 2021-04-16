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Туляки заметили странную змею в колесе автомобиля: видео
Кадр из видео.

Туляки заметили странную змею в колесе автомобиля: видео

Видеозапись появилась в тульских пабликах.

Туляки обсуждают змею, вползающую в колесо автомобиля. Видео опубликовано в одной из тульских групп в Instagram. В комментариях к посту пользователи предполагают, что это медянка.

В Тульском экзотариуме рассказали Myslo, что змея на видео – не из нашего региона. С уверенностью можно сказать, что это не уж, не гадюка и не медянка.

По данному видео специалисты не могут точно определить вид, так как не видно голову змеи. Предположительно, гад уполз у кого-то из террариумистов. 

 


Видео: @tula71.ru.
был случай

В январе 2020 года тулячка обнаружила в своем туалете крупную змею, которая ползала по унитазу. 

Сотрудники экзотариума прибыли в квартиру тулячки, однако полоза уже не было. Видимо, он покинул жилье тем же путем, каким и пришел. Впоследствии змею так и не нашли.

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