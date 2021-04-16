Туляки заметили странную змею в колесе автомобиля: видео
Видеозапись появилась в тульских пабликах.
Туляки обсуждают змею, вползающую в колесо автомобиля. Видео опубликовано в одной из тульских групп в Instagram. В комментариях к посту пользователи предполагают, что это медянка.
В Тульском экзотариуме рассказали Myslo, что змея на видео – не из нашего региона. С уверенностью можно сказать, что это не уж, не гадюка и не медянка.
По данному видео специалисты не могут точно определить вид, так как не видно голову змеи. Предположительно, гад уполз у кого-то из террариумистов.
Видео: @tula71.ru.
В январе 2020 года тулячка обнаружила в своем туалете крупную змею, которая ползала по унитазу.
Сотрудники экзотариума прибыли в квартиру тулячки, однако полоза уже не было. Видимо, он покинул жилье тем же путем, каким и пришел. Впоследствии змею так и не нашли.