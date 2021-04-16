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Статистика за сутки: в Тульской области 78 случаев заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 78 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердилось 78 случаев коронавируса, 115 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 633 жителя региона, 35 277 вылечились, 1710 умерли.

За сутки статистика по коронавирусу в регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:13 −1
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