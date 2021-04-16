Статистика за сутки: в Тульской области 78 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердилось 78 случаев коронавируса, 115 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 633 жителя региона, 35 277 вылечились, 1710 умерли.
За сутки статистика по коронавирусу в регионах следующая:
вчера, в 11:15, 23 1607 -1
14 апреля, в 11:11, 10 1310 0
13 апреля, в 11:21, 14 1356 -2
12 апреля, в 13:15, 40 1427 -1
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