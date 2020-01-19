Тулячка обнаружила в своем туалете крупную змею

Фото змеи предоставлено читательницей.

Женщина неделю не была дома, а когда вернулась в квартиру, там ее ждала незваная гостья.

ЧП произошло сегодня утром, 19 января. Как рассказала Myslo сама тулячка, сегодня утром она приехала в свою квартиру в Привокзальном районе после недельного отсутствия. Как только она вошла в санузел, чуть в обморок не упала: по унитазу ползала крупная змея!

Женщина покинула квартиру, предоставив решать проблему своему сыну. Тот позвонил в соответствующие службы.

Что это за змея, пока неизвестно. Внешне она похожа на маисового полоза, они не ядовиты. Но, как говорится, это не точно. На момент публикации новости гада еще не изловили.

Возможно, пресмыкающееся попало в жилье женщины через вентиляцию от соседей. Такие случаи в Туле уже были. Не удивительно, ведь туляки, как мы знаем, кого только не держат дома!