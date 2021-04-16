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Из-за коммунальной аварии десятки домов в Пролетарском районе остались без воды

Из-за коммунальной аварии десятки домов в Пролетарском районе остались без воды

На месте уже работают сотрудники водоканала.

Утром 16 апреля в Туле на ул. Кирова, 20 произошла коммунальная авария, из-за чего десятки домов в Пролетарском районе остались без воды. Как сообщает «Тулагорводоканал», водоснабжение отключили по следующим адресам:
 
  • ул. Кирова, 20, 18, 16, 14, корп. 1, корп. 2, 12, 12, корп. 2, 10, 8, 24, 26, корп. 1,
  • ул. Епифанская, 125, 128, 130, 132,
  • ул. Калинина, 5, корп. 2, 5, корп. 1, 6, корп. 1, 6, корп. 2,
  • ул. Ложевая, 136, 134-а, 130,
  • ул. Плеханова, 136, 138, 132/2, 132/1, 134, 140, 142, 159, 157.
Специалисты уже устраняют аварию. Примерное время окончания работ не сообщается.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:44 +2
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