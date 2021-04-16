Из-за коммунальной аварии десятки домов в Пролетарском районе остались без воды

На месте уже работают сотрудники водоканала.

Утром 16 апреля в Туле на ул. Кирова, 20 произошла коммунальная авария, из-за чего десятки домов в Пролетарском районе остались без воды. Как сообщает «Тулагорводоканал», водоснабжение отключили по следующим адресам:

ул. Кирова, 20, 18, 16, 14, корп. 1, корп. 2, 12, 12, корп. 2, 10, 8, 24, 26, корп. 1,

ул. Епифанская, 125, 128, 130, 132,

ул. Калинина, 5, корп. 2, 5, корп. 1, 6, корп. 1, 6, корп. 2,

ул. Ложевая, 136, 134-а, 130,

ул. Плеханова, 136, 138, 132/2, 132/1, 134, 140, 142, 159, 157.

Специалисты уже устраняют аварию. Примерное время окончания работ не сообщается.