Один из лидеров тульских сектантов болен и будет ждать суда дома

Троим его подельникам повезло меньше – их заключили под стражу и отправили в СИЗО.

Тульский суд избрал меру пресечения лидерам секты «Свидетели Иеговы», деятельность которой силовики пресекли несколько дней назад. В отношении руководителей экстремистской организации возбуждены уголовные дела по ст. 282.2 УК РФ.

Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», трое мужчин будут дожидаться суда в СИЗО, а один – под домашним арестом. Суд учел состояние здоровья фигуранта и не стал заключать его под стражу.