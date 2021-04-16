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Один из лидеров тульских сектантов болен и будет ждать суда дома

Один из лидеров тульских сектантов болен и будет ждать суда дома

Троим его подельникам повезло меньше – их заключили под стражу и отправили в СИЗО.

Тульский суд избрал меру пресечения лидерам секты «Свидетели Иеговы», деятельность которой силовики пресекли несколько дней назад. В отношении руководителей экстремистской организации возбуждены уголовные дела по ст. 282.2 УК РФ.

Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», трое мужчин будут дожидаться суда в СИЗО, а один – под домашним арестом. Суд учел состояние здоровья фигуранта и не стал заключать его под стражу.

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сегодня, в 19:41 −3
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