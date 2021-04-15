Под Тулой предприниматель незаконно перекрыл доступ к реке Осетр

Тульская природоохранная прокуратура на основании обращения гражданина о незаконном использовании индивидуальным предпринимателем береговой полосы реки Осетр провела проверку.

Установлено, что вопреки требованиям закона индивидуальный предприниматель организовал в водоохранной зоне реки Осетр парковку для автотранспорта, установил деревянный забор, ограничивающий свободный доступ к береговой полосе реки.

Кроме того, установлен факт эксплуатации предпринимателем на территории базы отдыха «Осетрово» скважины водоснабжения без лицензии на право пользования недрами.

По требованию прокуратуры предпринимателю пришлось демонтировать ограждение и закрыть парковку в водоохранной зоне, а также получить лицензию на пользование недрами.

Также по постановлению природоохранного прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.