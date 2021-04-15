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В Тульской области камеры видеофиксации перенесли на новые места: карта
Фото из архива Myslo.

В Тульской области камеры видеофиксации перенесли на новые места: карта

Актуальные места расположения камер смотрите на карте.

В Тульской области 13 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения перенесены на новые места концентрации ДТП.

По согласованию с управлением ГИБДД по Тульской области и администрацией Тулы выбраны участки, где в последнее время фиксировалась высокая аварийность. Новые камеры появятся на Щекинском и Одоевском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, Пролетарской, Кирова, Тимирязева, Пржевальского и на Павшинском мосту. Также одна камера будет установлена в Донском.

– Перенос стационарных комплексов фотовидеофиксации проводится ежегодно. Из опыта прошлых лет мы знаем, что в большинстве случаев количество зафиксированных нарушений после установки комплекса уменьшается, следовательно, такой участок дороги становится безопаснее. Сокращение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В этом году запланирован перенос 30 комплексов.

Актуальная карта камер в Тульской области здесь: 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:30 +1
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