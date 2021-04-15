В Тульской области камеры видеофиксации перенесли на новые места: карта

Фото из архива Myslo.

В Тульской области 13 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения перенесены на новые места концентрации ДТП.

По согласованию с управлением ГИБДД по Тульской области и администрацией Тулы выбраны участки, где в последнее время фиксировалась высокая аварийность. Новые камеры появятся на Щекинском и Одоевском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, Пролетарской, Кирова, Тимирязева, Пржевальского и на Павшинском мосту. Также одна камера будет установлена в Донском.

– Перенос стационарных комплексов фотовидеофиксации проводится ежегодно. Из опыта прошлых лет мы знаем, что в большинстве случаев количество зафиксированных нарушений после установки комплекса уменьшается, следовательно, такой участок дороги становится безопаснее. Сокращение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

В этом году запланирован перенос 30 комплексов.

Актуальная карта камер в Тульской области здесь:

или здесь: