ДТП с шестью пострадавшими в Заокском районе: автобусы выпускали на рейс с неисправностями

Органы прокуратуры Тульской области обнародовали результаты проверки, проведенной после громкого ДТП в Заокском районе. Напомним, 10 марта 2021 года участниками аварии стали два автобуса, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства ООО «Алексинское ПАТП» ненадлежащим образом проводило предрейсовый контроль технического состояния автобусов, выпускало их на маршрут с техническими неисправностями, инструктажи с водителями по безопасности дорожного движения проводились лицами, не имеющими необходимого образования и аттестации, нарушался порядок заполнения путевых листов.

В ООО «Тульская транспортная компания» нарушался режим труда и отдыха водителей автобусов — продолжительность смены работы водителей превышала установленную норму. Также организация не производила выгрузку с карт тахографов, установленных на транспортных средствах.

По результатам проверки Алексинская межрайонная прокуратура и прокуратура Центрального района г. Тулы внесли руководителям транспортных компаний представления.

Также прокуратуры возбудили в отношении директоров компаний-перевозчиков дела об административных правонарушениях.

Статьи:

ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией),

ч. 1 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа),

ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ (нарушение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографов).

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре области.