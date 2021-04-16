Суворовского «царя» поместили в психиатрическую больницу

Также на неадекватного мужчину завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, суворовцы прислали в редакцию Myslo видео с неадекватным мужчиной. Он разбил камнем стекла в здании администрации, поцарапал чужой автомобиль, пинал мусорки и называл себя царём. Инцидент произошел в Суворове вечером 10 апреля.

В попавшем на видео финале «шоу» «царь» стоял на металлической конструкции в центре площади и выкрикивал что-то нечленораздельное. Продолжалось это ровно до тех пор, пока к нему не подъехали правоохранители.

Мужчину для освидетельствования доставили в приемный покой больницы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, подозреваемый нанес удар головой в лицо полицейскому 2-го отделения отдельного взвода ППС.

– В настоящее время подозреваемый находится в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н. П. Каменева», где ему проводятся медицинские процедуры в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает ведомство.