новости
новости
Регистрация
Суворовского «царя» поместили в психиатрическую больницу

Суворовского «царя» поместили в психиатрическую больницу

Также на неадекватного мужчину завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, суворовцы прислали в редакцию Myslo видео с неадекватным мужчиной. Он разбил камнем стекла в здании администрации, поцарапал чужой автомобиль, пинал мусорки и называл себя царём. Инцидент произошел в Суворове вечером 10 апреля.

В попавшем на видео финале «шоу» «царь» стоял на металлической конструкции в центре площади и выкрикивал что-то нечленораздельное. Продолжалось это ровно до тех пор, пока к нему не подъехали правоохранители.

Мужчину для освидетельствования доставили в приемный покой больницы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, подозреваемый нанес удар головой в лицо полицейскому 2-го отделения отдельного взвода ППС.

– В настоящее время подозреваемый находится в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н. П. Каменева», где ему проводятся медицинские процедуры в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает ведомство.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:03 +3
Другие статьи по темам
Прочее
неадекватцарьСуворовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке пропавший четыре месяца назад пенсионер найден мертвым
В Богородицке пропавший четыре месяца назад пенсионер найден мертвым
Какие задачи поставил перед оборонщиками губернатор Тульской области
Какие задачи поставил перед оборонщиками губернатор Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.