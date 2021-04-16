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В Туле назвали победительницу проекта «Мама-предприниматель»

В Туле назвали победительницу проекта «Мама-предприниматель»

Лучший проект получил грант в 100 000 рублей.

Успешная в бизнесе, профессионал своего дела и любящая, заботливая мама и жена – тульские участницы образовательного проекта «Мама-предприниматель» не на словах, а на деле доказывают, что совмещать бизнес и воспитание детей можно и нужно. 

Проект проводится уже не в первый раз, но в этот раз в фокусе оказались многодетные мамы и мамы с особенными детками. Задача проекта «Мама-предприниматель» – помочь стартовать грамотно. 

В Туле 16 апреля прошел финальный этап образовательного проекта «Мама-предприниматель», в него вышли 14 тулячек. Женщины прошли пятидневную подготовку и изучили основы предпринимательства: посещали лекции и мастер-классы, знакомились с тонкостями ведения бизнеса и строительства маркетинговой стратегии. Итогом образовательного курса стала презентация бизнес-планов. Главный приз – грант на 100 000 рублей на реализацию лучшей идеи.

Анна Семина – мама троих детей. Младшим сейчас около двух лет, и именно их рождение вдохновило Анну сначала на создание раскрасок для детей, а теперь и брендированных настольных игр. И ту и другую идею объединяет то, что в их основе лежит знакомство малышей через игру с тульскими брендами и историей родного края. 

– Сейчас у меня есть уже три разработанных игры, на которых изображены тульские бренды. Это лото, карточки «Найди пару» и «бродилка» с кубиком и фишками. Мы решили уйти от традиционного списка тульских брендов и расширили его до 30, которые ненавязчиво рассказывают детям о том, чем гордится наш регион. Моя аудитория – это организации и предприятия, которые устали от привычных кружек-маек и хотят делать креативные корпоративные подарки своим сотрудникам и клиентам. Отрисованных игр сейчас три, но в реальности можно сделать абсолютно любую игру с логотипом компании на упаковке. 

Ольга Антонова давно занимается вышивкой брошей и пошивом сумок-шопперов. Много лет это было скорее увлечением, сейчас же Ольга рассчитывает расшириться до ателье и сделать из дела для души прибыльный бизнес.

– Я хочу открыть свое ателье и шить одежду для женщин. В Туле сейчас функционирует 214 ателье, но все они стационарные. Я же задумала ателье, которое сэкономит время клиента: закройщик сам приезжает к клиенту, обсуждает с ним детали заказа, фасон, стиль, снимает мерки. Плюс гарантийное обслуживание в течение года. Я думаю, таких услуг в Туле еще нет. За счет гранта я бы хотела приобрести оборудование, необходимое для пошива, и начать работать.

Оригинальных идей было много: выращивание ягод и производство варенья и компотов, производство оригинальных боксов для упаковки тульских сувениров. Другие хотели развивать направление хендмейд и продавать вещи ручной работы, помогать в качестве логопеда в «ремонте» речи. Жюри было нелегко определить победителя. 

– Здорово, что Тульская область в этом году стала первым регионом, в котором состоялся этот социально важный конкурс «Мама-предприниматель». Вы все уже победили, поскольку вы нашли время, силы, придумали идею, описали ее. Я уверена, что благодаря вашему обучению вы приобрели многое и будете продолжать развивать сообщество мам-предпринимательниц в Тульской области, – отметила Екатерина Лёвшина, руководитель программы «Мама-предприниматель».

По итогу презентации победителем стала Ольга Жукова, представившая проект по перетяжке мебели «Про#Мебель»:
 
– Проект появился 3-4 месяца назад, его главная цель – не выбрасывать старую мебель, а дать ей новую жизнь, – рассказала Ольга. – В своем проекте больше всего я ценю творческую составляющую. Кстати, всю оставшуюся после перетяжки мебели ткань я не выбрасываю, а использую для пошива сумок. 
 

Ольга может вернуть привлекательный внешний вид любой мебели, будь то диван, кресло, комод, кровать и другие предметы интерьера. При перетяжке использует текстиль, натуральную кожу, экокожу – особенно любит работать с ней, так как переживает за экологию. 

Ольге Жуковой вручили сертификат на грант в 100 000 рублей.
Галерея
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 1
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 2
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 3
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 4
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 5
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 6
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 7
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 8
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 9
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 10
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 11
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 12
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 13
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 14
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 15
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 16
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 17
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 18
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 19
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 20
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 21
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 22
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 23
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 24
В Туле назвали победителя проекта «Мама-предприниматель», Фото: 25
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:05 0
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ТулаТульская область

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