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10 пассажирских поездов будут прибывать из Тулы в Москву на новый вокзал в Черкизово
Фото из архива Myslo.

10 пассажирских поездов будут прибывать из Тулы в Москву на новый вокзал в Черкизово

Нововведения начнут действовать с 29 мая.

Некоторые пассажирские поезда, маршрут которых проходит через Тулу, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный.

Здесь организована удобная пересадка пассажиров на МЦК, метро и наземный городской транспорт. По МЦК пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добраться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также делать пересадки на аэроэкспресс.

С 29 мая на новый вокзальный комплекс Восточный в Москву из Тулы будут прибывать следующие поезда:

  • № 81/82 С.-Петербург — Белгород;
  • № 113/114 С.-Петербург — Адлер;
  • № 119/120 С.-Петербург — Белгород;
  • № 121/122 С.-Петербург — Владикавказ;
  • № 135/136 С.-Петербург — Махачкала;
  • № 227/228 С.-Петербург — Новороссийск;
  • № 245/246 С.-Петербург — Ейск;
  • № 247/248 С.-Петербург — Анапа;
  • № 293/294 Мурманск — Анапа;
  • № 478/479 С.-Петербург — Сухум.

Изменения не коснутся пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Тулой и Москвой. Они будут по-прежнему прибывать и отправляться в обратный рейс с Курского вокзала.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:47 +2
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