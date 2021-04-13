10 пассажирских поездов будут прибывать из Тулы в Москву на новый вокзал в Черкизово
Нововведения начнут действовать с 29 мая.
Некоторые пассажирские поезда, маршрут которых проходит через Тулу, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный.
Здесь организована удобная пересадка пассажиров на МЦК, метро и наземный городской транспорт. По МЦК пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добраться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также делать пересадки на аэроэкспресс.
С 29 мая на новый вокзальный комплекс Восточный в Москву из Тулы будут прибывать следующие поезда:
- № 81/82 С.-Петербург — Белгород;
- № 113/114 С.-Петербург — Адлер;
- № 119/120 С.-Петербург — Белгород;
- № 121/122 С.-Петербург — Владикавказ;
- № 135/136 С.-Петербург — Махачкала;
- № 227/228 С.-Петербург — Новороссийск;
- № 245/246 С.-Петербург — Ейск;
- № 247/248 С.-Петербург — Анапа;
- № 293/294 Мурманск — Анапа;
- № 478/479 С.-Петербург — Сухум.
Изменения не коснутся пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Тулой и Москвой. Они будут по-прежнему прибывать и отправляться в обратный рейс с Курского вокзала.
Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД».