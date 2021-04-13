10 пассажирских поездов будут прибывать из Тулы в Москву на новый вокзал в Черкизово

Фото из архива Myslo.

Некоторые пассажирские поезда, маршрут которых проходит через Тулу, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный.

Здесь организована удобная пересадка пассажиров на МЦК, метро и наземный городской транспорт. По МЦК пассажиры поездов дальнего следования смогут быстро добраться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также делать пересадки на аэроэкспресс.

С 29 мая на новый вокзальный комплекс Восточный в Москву из Тулы будут прибывать следующие поезда:

№ 81/82 С.-Петербург — Белгород;

№ 113/114 С.-Петербург — Адлер;

№ 119/120 С.-Петербург — Белгород;

№ 121/122 С.-Петербург — Владикавказ;

№ 135/136 С.-Петербург — Махачкала;

№ 227/228 С.-Петербург — Новороссийск;

№ 245/246 С.-Петербург — Ейск;

№ 247/248 С.-Петербург — Анапа;

№ 293/294 Мурманск — Анапа;

№ 478/479 С.-Петербург — Сухум.

Изменения не коснутся пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Тулой и Москвой. Они будут по-прежнему прибывать и отправляться в обратный рейс с Курского вокзала.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД».