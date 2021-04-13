ООО «МСК-НТ» устраняет последствия ДТП с участием мусоровоза под Тулой

Фото: ООО «МСК-НТ»

Грузовик продолжил движение на полигон, а разлетевшийся мусор собирает спецтехника.

Накануне, 12 апреля, в 20.15, на 22-м километре дороги «Тула – Белев» двигался мусоровоз с прицепом. Грузовик ехал с перегрузочной станции в Алексине на полигон размещения отходов, расположенный в Дубне.

В процессе движения пневматическая магистраль сцепного устройства была повреждена посторонним предметом. Страховочное устройство разгерметизировалось, контейнер опрокинулся на обочину, а мусор разлетелся по округе.

На место происшествия регоператором ООО «МСК-НТ» немедленно была направлена ремонтная бригада для устранения повреждений машины. После ремонта грузовик продолжил движение на полигон. Разлетевшийся мусор собирает спецтехника.