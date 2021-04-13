«Решим проблемы за деньги»: в Узловой осудили троицу мошенников

Хитроумные злоумышленники выдавали себя за сотрудников ГИБДД и выманивали у людей различные суммы.

В Узловой Анатолий Серебренников, Денис Родин и Наталья Коновалова признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.

Судом установлено, что обвиняемые, выдавая себя за сотрудников ГИБДД, обзванивали жителей Тульской области, сообщали, что их родственники попали в ДТП и им нужна денежная помощь для «решения проблем». На уловку мошенников попались 8 граждан. Общая сумма ущерба - 785 000 рублей.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Серебренникову - 11 лет лишения свободы;

Родину - 4 года лишения свободы;

Коноваловой - 3 года лишения свободы.