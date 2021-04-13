Мошенник убедил туляка взять два кредита и перевести ему деньги

26-летний туляк стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка и заявил, что кто-то пытается на его имя оформить кредит.

– Далее он рассказал о необходимости оформления другого кредита в режиме онлайн, чтобы не допустить вывода денежных средств из-под контроля. Вводя собеседника в заблуждение информацией о порядке таких действий, злоумышленник убедил туляка не только оформить онлайн-кредит в размере 455 тысяч рублей, но и лично обратиться в отделение банка, чтобы взять в кредит еще 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мошенник попросил жертву перевести кредитные, а также личные средства на «защищенный счет».

Доверчивый туляк отправил аферисту 940 тысяч рублей.

После совершения транзакций собеседник бросил трубку. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.



Полицейские выясняют личность злоумышленника.