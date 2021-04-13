Фото из архива Myslo.
Мошенник убедил туляка взять два кредита и перевести ему деньги
Мошенничество с ущербом около миллиона рублей зафиксировано накануне в Туле.
26-летний туляк стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка и заявил, что кто-то пытается на его имя оформить кредит.
– Далее он рассказал о необходимости оформления другого кредита в режиме онлайн, чтобы не допустить вывода денежных средств из-под контроля. Вводя собеседника в заблуждение информацией о порядке таких действий, злоумышленник убедил туляка не только оформить онлайн-кредит в размере 455 тысяч рублей, но и лично обратиться в отделение банка, чтобы взять в кредит еще 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Мошенник попросил жертву перевести кредитные, а также личные средства на «защищенный счет».
Доверчивый туляк отправил аферисту 940 тысяч рублей.
После совершения транзакций собеседник бросил трубку. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.
Полицейские выясняют личность злоумышленника.
Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.
Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.