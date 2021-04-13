новости
новости
Регистрация
Мошенник убедил туляка взять два кредита и перевести ему деньги
Фото из архива Myslo.

Мошенник убедил туляка взять два кредита и перевести ему деньги

Мошенничество с ущербом около миллиона рублей зафиксировано накануне в Туле.

26-летний туляк стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка и заявил, что кто-то пытается на его имя оформить кредит.
 
– Далее он рассказал о необходимости оформления другого кредита в режиме онлайн, чтобы не допустить вывода денежных средств из-под контроля. Вводя собеседника в заблуждение информацией о порядке таких действий, злоумышленник убедил туляка не только оформить онлайн-кредит в размере 455 тысяч рублей, но и лично обратиться в отделение банка, чтобы взять в кредит еще 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Мошенник попросил жертву перевести кредитные, а также личные средства на «защищенный счет».
Доверчивый туляк отправил аферисту 940 тысяч рублей.
После совершения транзакций собеседник бросил трубку. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.

Полицейские выясняют личность злоумышленника.
 

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мошенникполициякредит

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ООО «МСК-НТ» устраняет последствия ДТП с участием мусоровоза под Тулой
ООО «МСК-НТ» устраняет последствия ДТП с участием мусоровоза под Тулой
Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца
Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.