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В Туле открылась фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба»

В Туле открылась фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба»

Увидеть фото можно будет до 2 мая.

9 апреля в Выставочном зале Тульского музея изобразительных искусств открылась фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба», посвященная 60-летию пилотируемой космонавтики.

В торжественном открытии выставки принял участие заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он отметил, что выставка организована Российским обществом дружбы с Кубой и проходит одновременно на 133 площадках в 30 регионах страны.

— В Выставочном зале представлены 40 уникальных фотографий, посвященных периоду жизни Юрия Гагарина, связанному с Кубой. Уверен, что сегодняшняя выставка позволит сохранить память о великих людях и великих моментах нашей истории, — сказал Сергей Егоров.

До 2 мая посетители выставки смогут увидеть фотографии Юрия Гагарина с лидерами Кубы и простыми кубинцами, а также узнать о его вкладе в развитие международных отношений СССР и Кубы.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 21:10 +6
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