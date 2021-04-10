В Тульской области назвали имя лучшего фельдшера кабинета неотложной помощи

Myslo пообщался с победителем конкурса. Лучший фельдшер рассказала о работе в пик пандемии, заботе о пациентах и любви к профессии.

9 апреля состоялся заключительный этап областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший фельдшер кабинета неотложной помощи-2021».

Конкурс проводился в три этапа. Первый отборочный этап проводился в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области. По его результатам были выбраны участники конкурса. Второй этап был заочным, конкурсная комиссия оценивала участников по материалам портфолио. По итогам предварительно проведенных первых двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали 4 участницы:

Юлия Кочетова, фельдшер отделения неотложной медицинской помощи Узловской районной больницы;

Людмила Зенкина, фельдшер кабинета неотложной помощи Ленинской районной больницы;

Надежда Гепфнер, фельдшер пункта неотложной медицинской помощи Киреевской районной больницы;

Екатерина Рядчикова, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники №1 Городской больницы №9 г. Тулы.

9 апреля участницы продемонстрировали жюри профессионализм в решении ситуационных задач, выступили с музыкальным заданием и видеопрезентацией. В жюри вошли представители регионального минздрава, профсоюза работников здравоохранения, сотрудники медучреждений Тульской области.

Наибольшее количество баллов набрала Людмила Зенкина. Она стала победителем конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший фельдшер кабинета неотложной помощи-2021».

Людмила Викторовна окончила Тульское областное медучилище, в 1992 году устроилась фельдшером в Ленинскую районную больницу. С 2015 года - заведующая фельдшерским здравпунктом д. Барсуки, по совместительству - фельдшер кабинета неотложной помощи поликлиники. Считает, что победить помогла любовь к профессии и поддержка коллег и близких.

Людмила Зенкина – Подготовка к конкурсу началась еще зимой, когда волна ковида не сильно спала. Работы было много, но когда стало известно, что я прошла в финальный этап, мне на помощь пришли коллеги. Именно они помогали мне готовить творческие номера, после работы снимали клип на песню, монтировали, музыку подбирали, стихи писали, репетировали. Думаю, что во многом благодаря именно совместным усилиям я смогла победить.

– Гимн Ленинской районной больницы был частью визитной карточки, которую тоже все вместе готовили. Мы в нем старались отразить все наши службы медицинской помощи, чтобы показать, что мы единое целое, и наша совместная работа направлена на оказание качественной помощи пациентам. Так что эта победа – не одна моя заслуга, а всего коллектива, – добавляет Людмила Викторовна.

Этап оценки профмастерства тоже был нелегким, по расплывчатым описаниям условным пациентом симптомов, необходимо было поставить правильный диагноз и определить дальнейший план оказания помощи. Людмила Зенкина отлично справилась и с этим заданием. Ей, будучи фельдшером кабинет неотложной помощи с почти 30-летним стажем, достаточно часто приходилось оказываться в подобных ситуациях.

– Самое сложное в этом конкурсе было собраться на сцене с духом и не волноваться. Но когда меня назвали победителем, у меня полились слезы от радости. В целом же я уверена, что в этом конкурсе нет проигравших. В наше нелегкое время выйти на сцену после тяжелого для всей медицины года, дорогого стоит.

Людмила Зенкина добавляет, что в ее работе важно взаимопонимание с пациентом, чтобы он был готов принимать помощь и выполнять указания врача.

– В нашей профессии нет случайных людей. Особенно сегодня. Не каждый способен выдержать ту нагрузку, которая легла на врачей из-за пандемии. У нас доходило до 20 вызовов в день на одного фельдшера! И все это в защитном костюме, маске... Несмотря на тяжелые условия, каждого пациента нужно выслушать внимательно, поставить правильный диагноз, назначить лечение. А иногда побыть и в роли психолога, убедить, что все будет хорошо, настроить на лечение, соблюдение предписаний и эпидемиологического режима. Ведь только, если пациент доверяет врачу, результат будет достигнут. В пик пандемии приходили в домой только в девять-десять вечера уже без сил. Но когда очередной пациент выздоравливал, это всегда давало дополнительный заряд. Ведь именно в этот момент понимаешь, что ты не зря работаешь, ты нужен больным и в твоих силах оказать им помощь.

Финалисты конкурса награждены памятными подарками и грамотами министерства здравоохранения Тульской области.