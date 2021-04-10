За сутки туляки отдали телефонным мошенникам 820 тысяч рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки у пяти граждан преступниками были похищены почти 820 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!