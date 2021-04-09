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Туляков приглашают навести порядок в старинной усадьбе
Фото: fedyashevo.ru

Туляков приглашают навести порядок в старинной усадьбе

Субботник в усадьбе Федяшево состоится 17 апреля.

В следующую субботу, 17 апреля, состоится первый субботник этого сезона. Он пройдёт в усадьбе Федяшево в Ясногорском районе. Во время субботника нужно расчистить территорию парка от поваленных деревьев и веток. Для проведения уборки приглашаются волонтёры.

Программа мероприятия:

  1. 11.00 – начало субботника в Федяшево,
  2. 14.00 – обед для волонтеров,
  3. 14.30 – экскурсия по усадьбе.

Запись – по телефону: 8(916)293-05-15 и e-mail: rusadba@yandex.ru. С собой рекомендуется взять резиновые сапоги.

справка myslo

Федяшево – одна из самых известных усадеб в Тульской области. Имение принадлежало Марии Александровне Гартунг (1832 – 1919), урожденной Пушкиной, старшей дочери великого поэта А. С. Пушкина.

Усадьба Федяшево – памятник дворцово-паркового искусства XVIII-XIX веков: усадебный дом дворцового типа, окружающий его живописный парк с приемами регулярной и пейзажной планировки и два каскадных пруда. 

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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