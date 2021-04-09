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Житель Суворова из «воздушки» выстрелил приятелю в глаз
Фото: baikal24-sport.ru

Житель Суворова из «воздушки» выстрелил приятелю в глаз

Суд приговорил злоумышленника к двум с половиной годам колонии.

Суворовский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в местного жителя, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В конце августа прошлого года, на одном из городских складов между мужчинами произошёл конфликт. Фигурант взял пневматическую винтовку, зарядил её и выстрелил оппоненту в лицо. Мужчина получил тяжёлое ранение правого глаза с переломом нижней стенки глазницы.

Суд приговорил стрелка к двум с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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