Житель Суворова из «воздушки» выстрелил приятелю в глаз

Фото: baikal24-sport.ru

Суворовский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в местного жителя, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В конце августа прошлого года, на одном из городских складов между мужчинами произошёл конфликт. Фигурант взял пневматическую винтовку, зарядил её и выстрелил оппоненту в лицо. Мужчина получил тяжёлое ранение правого глаза с переломом нижней стенки глазницы.

Суд приговорил стрелка к двум с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.